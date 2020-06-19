أخر تطورات حالة نجم مانشستر سيتي الصحية





كشف مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أخر تطورات الحالة الصحية لمدافعه إيريك جارسيا الذي تعرض لاصابة قوية في مباراة أرسنال الأخيرة.

وأكد السيتي، أن جارسيا خرج من المستشفى بعد إصابته في انتصار مريح 3-0 على آرسنال الأربعاء".

وأنهى سيتي المباراة بعشرة لاعبين عندما خرج المدافع الإسباني غارسيا محمولاً على محفة بعد اصطدامه بزميله الحارس البرازيلي إيدرسون.

وتلقى غارسيا العلاج لعدة دقائق في الملعب قبل نقله إلى مستشفى في مانشستر لإجراء المزيد من الفحوص.

ولم ينجح سيتي في استبدال غارسيا بعدما أجرى المدرب بيب جوارديولا كل التغييرات الخمسة المتاحة.

وقال سيتي في بيان "خرج غارسيا من المستشفى. سنراقب حالته في الأيام المقبلة قبل عودته للتدريبات والمباريات.

"كل أفراد النادي يتمنون له سرعة الشفاء".

ونشر إيدرسون البالغ من العمر 26 عاماً اليوم الخميس، صورة لنفسه مع الإسباني غارسيا على تويتر قائلاً "غارسيا بخير وسيعود".

وهز رحيم سترلينغ وكيفن دي بروين وفيل فودن الشباك في فوز سهل لسيتي مع استئناف الدوري الممتاز ليقلص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 22 نقطة.