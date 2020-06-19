"وورلد ميتر": عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 4.5 مليون شخص حول العالم

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن موقع "وورلد ميتر" الأمريكي المعني برصد حصيلة ضحايا كورونا في مختلف أنحاء العالم، اليوم الجمعة، عن تجاوز عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حاجز الـ4.5 مليون شخص.

وأضاف الموقع الأمريكي، بأن عدد المتعافين من فيروس كورونا قد سجل 4 ملايين و507 آلاف و478 شخصا حول العالم، حيث سجلت الولايات المتحدة أعلى نسبة تعاف بين الدول (929.015) حالة، تلتها البرازيل (503.507) حالات، ثم روسيا (313.963) حالة.

كما بلغ إجمالي المصابين بالفيروس حول العالم، أكثر من 8 ملايين و565 ألفا، فيما سجلت أكثر من 455 ألفا و470 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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