فايلر يطلب عودة نجم الأهلي المعار

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:25 ص
فايلر
فايلر
حسام مجدي

 

أكد أكرم توفيق نجم وسط النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الجونة أن إدارة الأحمر طلبت عودته للفريق في نهاية الموسم الجاري.

 

وكشف أكرم توفيق في تصريحات تليفزيونية أن إدارة نادي الجونة أبلغته أن الأهلي طلب عودته في نهاية الموسم.

 

وأشار أكرم توفيق إلى أن النادي الأهلي هو بيته ولديه ثقة في قدرته على المشاركة مع الفريق عند عودته وحجز مكان أساسي في تشكيل الأحمر.

 

وجاء قرار الأهلي بعودة أكرم توفيق عقب انتهاء إعارته مع نادي الجونة بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء.

 

ويريد فايلر عودة أكرم توفيق مرة أخرى إلى المارد الأحمر لتدعيم خط الوسط عقب رحيل حسام عاشور نجم الفريق في الصيف.

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