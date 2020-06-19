أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

وجه أحمد شوبير لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق رسالة قوية لمرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وطالب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بتحديد موعد لاستكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم والذي توقف لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.





وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية اليوم:"انظر ما يحدث في إيطاليا التي أنهت بطولة الكأس في أسبوع واحد، رغم أنها كانت من الدول التي عانت بشكل كبير من فيروس كورونا المستجد انت تدعي أنك رجل دولة، فكيف نترك صناعة مثل كرة القدم ونضع العراقيل لعودتها وهل لو انطلق موسم جديد في أغسطس سوف تنتهي كورونا لكن لو استكمل الدوري الحالي سيستمر الفيروس اي منطق هذا".





وأضاف لاعب الأهلي السابق:"أطالب عمرو الجنايني بتحديد موعد لحسم جميع الأمور الخاصة بالدوري بالمواعيد، وأن يلتزم الجميع بذلك، هل لو انطلق موسم جديد وظهرت حالات بفيروس كورونا سنضطر أيضا لإلغاء الموسم والتفكير في موسم جديد، أتمنى من اللجنة الخماسية الإعلان عن مواعيد استكمال الموسم".



