انتصار تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب الشخصيات التي أرهقتها أثناء تجسيدها





كشفت الفنانة إنتصار عن بعض الشخصيات التي أرهقتها أثناء تجسيدها من خلال أعمالها الفنية قائلة: "شخصية (فوزية) التي جسدتها في مسلسل (بنت اسمها ذات)، لتغير عمرها من ٢٢ سنة الى ٨٣ سنة والأداء المتغير للشخصية".وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "بالإضافة الى تجسيد شخصية (فوزية) أولادها وأحفادها وأحفاد أحفادها وكل هذه التنوعات في المراحل سياسية واجتماعية وهي امرأة متمسكة وقوية ومحافظة على أسرتها".وأضافت: "ثم مشاركتي في فيلم أولاد العم، والسفر داخل وخارج مصر بكيب تاون جنوب أفريقيا"، إلى جانب التمثيل في الأجواء الصيفية بملابس شتوية، وهذه من متاعب المهنة، بحد وصفها.يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنتصار مشاركتها في سباق دراما رمضان 2020 بالمسلسل الكوميدي ''اتنين في الصندوق" والتي جسدت فيه دور رسمية والدة شوقي وزيكا.كما أنها شاركت في مسلسل "سلطانة المعز" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغني، أحمد ماجد، حسن حسني، محمد لطفي، وآخرون، من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير.