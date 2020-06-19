انتصار تكشف لـ"الفجر الفني" عن أصعب الشخصيات التي أرهقتها أثناء تجسيدها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:54 ص
إنتصار
إنتصار
روان هيثم

كشفت الفنانة إنتصار عن بعض الشخصيات التي أرهقتها أثناء تجسيدها من خلال أعمالها الفنية قائلة: "شخصية (فوزية) التي جسدتها في مسلسل (بنت اسمها ذات)، لتغير عمرها من ٢٢ سنة الى ٨٣ سنة والأداء المتغير للشخصية".

وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "بالإضافة الى تجسيد شخصية (فوزية) أولادها وأحفادها وأحفاد أحفادها وكل هذه التنوعات في المراحل سياسية واجتماعية وهي امرأة متمسكة وقوية ومحافظة على أسرتها".

وأضافت: "ثم مشاركتي في فيلم أولاد العم، والسفر داخل وخارج مصر بكيب تاون جنوب أفريقيا"، إلى جانب التمثيل في الأجواء الصيفية بملابس شتوية، وهذه من متاعب المهنة، بحد وصفها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنتصار مشاركتها في سباق دراما رمضان 2020 بالمسلسل الكوميدي ''اتنين في الصندوق" والتي جسدت فيه دور رسمية والدة شوقي وزيكا.

كما أنها شاركت في مسلسل "سلطانة المعز" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغني، أحمد ماجد، حسن حسني، محمد لطفي، وآخرون، من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير.

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم صفقة مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرض المؤسسات الحكومية الأسترالية لهجوم إلكتروني

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي المعار

منذ أقل من ساعة

صحيفة إسبانية تكشف مشكلة جريزمان الحقيقة في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 19 ساعة

"شكلي بموت".. المطربة رحمة تكشف تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بـ "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ يوم

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لمرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي المعار

08:25 ص

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

05:48 ص

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟