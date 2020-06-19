الزمالك يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز السابق

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:12 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
رفضت إدارة نادي الزمالك التعاقد مع النجم البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب سعره وعدم احتياج المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون له الفترة المقبلة.

وجاء فكرة رفضت مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي حيث تبلغ قيمة الصفقة حاليا مبلغ قدره 7 ملايين دولار.

بينما عبر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عدم احتياجه للاعب مشيرا انه راضي للغاية بقائمة اللاعبين معه في هذا المركز مثل اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اونجم بالإضافة ليوسف أوباما وأحمد سيد زيزو.

يذكر أن كينو قد انضم لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 واستطاع أن يقدم أداء مميز جذب بيه أنظار العديد من الأندية الأوربية والعربية لينضم بعدها لصفوف نادي الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

أخبار تهمك

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم صفقة مفاجأة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صحيفة إسبانية تكشف مشكلة جريزمان الحقيقة في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرض المؤسسات الحكومية الأسترالية لهجوم إلكتروني

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 17 ساعة

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

"شكلي بموت".. المطربة رحمة تكشف تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بـ "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعتين

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 19 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

05:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟