الزمالك يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز السابق

رفضت إدارة نادي الزمالك التعاقد مع النجم البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب سعره وعدم احتياج المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون له الفترة المقبلة.





وجاء فكرة رفضت مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي حيث تبلغ قيمة الصفقة حاليا مبلغ قدره 7 ملايين دولار.





بينما عبر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عدم احتياجه للاعب مشيرا انه راضي للغاية بقائمة اللاعبين معه في هذا المركز مثل اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اونجم بالإضافة ليوسف أوباما وأحمد سيد زيزو.



