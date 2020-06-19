الزمالك يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز السابق
الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:12 ص
علي ماهر حلمي
رفضت إدارة نادي الزمالك التعاقد مع النجم البرازيلي كينو لاعب نادي بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب سعره وعدم احتياج المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون له الفترة المقبلة.
وجاء فكرة رفضت مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي حيث تبلغ قيمة الصفقة حاليا مبلغ قدره 7 ملايين دولار.
بينما عبر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عدم احتياجه للاعب مشيرا انه راضي للغاية بقائمة اللاعبين معه في هذا المركز مثل اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اونجم بالإضافة ليوسف أوباما وأحمد سيد زيزو.
يذكر أن كينو قد انضم لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 واستطاع أن يقدم أداء مميز جذب بيه أنظار العديد من الأندية الأوربية والعربية لينضم بعدها لصفوف نادي الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.