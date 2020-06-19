عمرو المصري يكشف لـ"الفجر الفني" عن أعماله المقبلة













يعيش الشاعر الغنائي عمرو المصري، حالة من النشاط الفني حيث يتعاون مع كبار فنانين مصر والوطن العربي.وكشف الشاعر عمرو المصري لـ "الفجر الفني" عن أعماله القادمة قائلاً: "أتعاون مع الفنان فضل شاكر في أغنية تم تسجيلها وسوف يتم طرحها قريبًا جدًا من النوع الدرامي".وتابع: "ولدي تعاون آخر يجمعني مع الفنان راغب علامة، في أغنية درامية ذات الطابع المقسوم وأغنية للفنانة نوال الزغبي وآخرى للفنان عبد الفتاح الجريني ذات الطابع المقسوم أيضًا".وأشار إلى أنه سوف يتم قريبًا طرح أغنية درامية للفنان أحمد سعد من كلماتي، كما اضاف:"لدي أيضًا ثلاث أغاني بالتعاون مع الفنان مدحت صالح، الأولى تحمل الطابع الرومانسي والثانية تحمل الطابع المقسوم والآخيرة وطنية".واختتم حديثه قائلاً: "كما أحضر لأغنيتان من النوع الدرامي وواحدة ذات الطابع المقسوم للفنان مصطفى قمر".