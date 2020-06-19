نقابة الممثلين تعلن وفاة الفنان بركات زكي





أعلن عضو نقابة المهن التمثيلية، ا لفنان منير مكرم عن وفاة الممثل الثانوى بركات زكي.





وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الفنان الراحل توفى منذ يوم 14 من شهر يونيو، كما تم دفن جثمان وموارته الثرى.





ولفت الانتباه إلى أن أسرة الفنان ارلاحل لم تخطر نقابة الممثلين بخبر الوفاة في ساعتها.

وشارك الراحل بركات زكى بأدوار ثانوية في العديد من الأفلام والمسلسلات، حيث شارك شارك بأدوار بسيطة في أكثر من 80 عمل فنى بين السينما والدراما.