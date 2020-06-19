موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز على إشبيلية

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فريق ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل 21 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.





نتيجة مباراة ريال مدريد الماضية :-





ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز بالأمس على حساب فريق إشبيلية بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، حيث أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدفين وسجل ماركو اسينسيو هدفا وحيدا بعد مشاركته كبديل.





موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد :-





وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق ريال سوسيداد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني :-



