موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الفوز على أرسنال

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:19 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق بيرنلي يوم الاثنين المقبل 22 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

نتيجة مباراة مانشستر سيتي الماضية :-

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على حساب فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الأولى للفريقين بعد استئناف النشاط الرياضي. 

ترتيب مانشستر سيتي في البريميرليج :- 

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق ليفربول متصدر الترتيب.  

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي هو بطل النسختين الماضيتين من البريميرليج تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وأيضا توج بجميع الألقاب في انجلترا بالموسم الماضي لأول مرة في تاريخ البطولات الإنجليزية.

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