موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:14 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح منافسه فريق ايفرتون يوم الأحد 21 يونيو المقبل في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعتها لتلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون :-

وسوف تقام تلك المباراة بين الريدز وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي :- 

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 22 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز على فريق أرسنال في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون والتي كانت مؤجلة قبل توقف النشاط الرياضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم ليفربول وايفرتون ليفربول التتويج الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 17 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف مشكلة جريزمان الحقيقة في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 10 ساعة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم صفقة مفاجأة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"شكلي بموت".. المطربة رحمة تكشف تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بـ "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعتين

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعرض المؤسسات الحكومية الأسترالية لهجوم إلكتروني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون اليوم| مشاهدة مباراة تشيلسي ضد إيفرتون بث مباشر ManchestChelsea

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

05:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟