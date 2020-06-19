موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي













يواجه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح منافسه فريق ايفرتون يوم الأحد 21 يونيو المقبل في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون :-





وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعتها لتلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون :-





وسوف تقام تلك المباراة بين الريدز وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي :-



