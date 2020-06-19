بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:48 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



نجح اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني في تسجيل هدفين بشباك فريق فالنسيا بالأمس ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني. 

وواصل بنزيما مطاردته للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة من أجل صدارة هدافي الليجا هذا الموسم، حيث يبتعد قائد البارسا حاليا بفارق 5 أهداف عن مهاجم ريال مدريد. 

ويأتي ترتيب هدافي الليجا كالتالي :- 

1- ليونيل ميسي 21 هدفًا.

2- كريم بنزيما  16 هدفًا.

3- لويس سواريز  11 هدفًا.

4- لوكاس أوكامبوس 11 هدفًا.

5- روجر مارتي 11 هدفًا.

6- لوكاس بيريز 11 هدفًا.

7- جيرارد مورينو 11 هدفًا.

8- راؤول جارسيا 10 هدفًا.

9- انخيل رودريجيز  10 أهداف.

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