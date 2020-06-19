بعد إصابته ضد مانشستر سيتي.. الكشف عن مدة غياب مدافع أرسنال

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:09 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشف بعض التقارير الصحفية عن مدة غياب مدافع الفريق بعد إصابته الأخيرة أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد.

وخسر أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة من مانشستر سيتي خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من البريميرليج.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا اتليتك"، إن بابلو ماري سيغيب حتى نهاية الموسم، وذلك بعد إصابته في وتر الكاحل خلال لقاء أرسنال أمام مانشستر سيتي.

وخرج ماري من المباراة أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول بعد شعوره بالألم القوية على مستوى الكاحل، حيث ظهر ذلك خلال اللقاء وأنه غير قادر على استكمال المباراة.

الجدير بالذكر أن ديفيد لويز شارك بدلا من بابلو ماري في اللقاء، ولكنه تسبب في الهدف الأول، وأيضا قام بعركلة رياض محرز ليحتسب الحكم ركلة جزاء للسيتي وطرده من اللقاء في بداية الشوط الثاني مباشرة.

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