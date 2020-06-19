وفاة مغنية شهيرة عن عمر ناهز الـ 100 عامًا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:21 ص
بوابة الفجر
وكالات
توفيت المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة الإنجليزية، فيرا مارغريت ويلش، المعروفة باسم فيرا لين، عن عمر يناهز 103 أعوام.

وقال أقارب فيرا في بيان: "نشعرن بالحزن العميق لإعلان وفاة أحد أفضل الفنانين المحبوبين في بريطانيا عن عمر 103 سنوات".
وأضافوا: "فيرا لين التي عاشت في ديتشلينغ، شرق ساسكس، توفيت في وقت مبكر اليوم، 18 يونيو 2020، محاطة بأسرتها المقربة، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات بشأن حفل التأبين في وقت لاحق".

وولدت فيرا مارغريت ويلش في 20 مارس 1917 في إيست هام بلندن، لأب سباك وأم خياطة، وأصبحت تعرف باسم "حبيبة القوات" في إشارة إلى شعبيتها المذهلة خلال الحرب العالمية الثانية.

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