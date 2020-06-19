مورينيو يثير الجدل بتصريحات نارية عن تشيلسي

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أثار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الجدل في الساعات الماضية بعد تصريحاته المثيرة للجدل.



ويلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الجمعة على ملعب السبيرز في إطار منافسات الجولة الـ30 في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال ‏جوزيه مورينيو في تصريحات صحفية : "تشيلسي قاموا بالتعاقد مع تيمو فيرنر وحكيم زياش، وبإمكانهم فعل ما يحلو لهم، ونعلم بأننا سنتواجد معهم في ذات الدوري وفي ذات العالم، حيث أن الأندية يسيرون في نهج مختلف تمامًا عنا".



وكان قد أعلن نادي تشيلسي بالأمس تعاقده مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج بعد كسر الشرط الجزائي في عقده والمقدر بمبلغ 53 مليون يورو.