الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم صفقة مفاجأة





تلقى النادي الأهلي نبأ سار بشأن التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الصيف المقبل.





وكان الأهلي قد أظهر اهتمام كبير منذ فترة بالتعاقد مع جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.





وتواصل مسئولو القلعة الحمراء مع الفرنسي نيكولاس موريلي وكيل أعمال اللاعب لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق في الفترة المقبلة.





ورحب موليكا بشكل كبير بفكرة الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر في الصيف المقبل حيث فضل النادي عن العروض الخليجية والأوروبية التي تلقاها في الفترة الأخيرة.



