مدافع جديد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:06 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
فتح نادي الزمالك باب المفاوضات من جديد مع وجدي كشريدة الظهير الأيمن لنادي النجم الساحلي التونسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد تفاوض من قبل مع النجم الساحلي لضم كشريدة في الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق بالموسم المقبل ولكن المفاوضات توقفت بين الطرفين بشكل مفاجي.

وأكدت تقارير صحفية تونسية أن نادي الفارس الأبيض فتح المفاوضات من جديد مع كشريدة خلال الفترة الماضية لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.

وكشفت التقارير أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك هو من طالب إدارة النادي بالتفاوض من جديد مع كشريدة ومحاولة ضمه لإقتناعه بقدراته الفنية المميزة في الجبهة اليمنى.

وقد شارك وجدي كشريدة في 20 مباراة حتى الآن مع نادي النجم الساحلي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.

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ونس وجدي كشريدة فيه انتقالات الزمالك

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