قبل مواجهة إشبيلية.. كيكي سيتين يتحدث عن ميسي ويكشف مصير آرثر ميلو









صرح كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أن مواجهة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني ستكون صعبة للغاية خصوصًا أنها ستكون على ملعب المنافس.





وقال سيتين في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة : "إشبيلية يقدم موسما رائعًا وخلال تاريخ مواجهاته ضد برشلونة كان دائمًا خصما صعبًا".

وأضاف:"احتلال إشبيلية المركز الثالث ومقابلته في ملعبه يزيد صعوبة المواجهة وسنحتاج للظهور بمستوى كبير للانتصار".





وأضاف :"في هذه الظروف علينا التأقلم مع الكثير من الأمور الجديدة وأتمنى أن نلعب ضد نابولي في ملعبنا".





وأردف قائلا:"بالطبع أرى الفريق قادرا على الفوز بكل المباريات المقبلة على الرغم من صعوبتها. الآداء يتحسن تدريجيا وفي الحقيقة نحن سجلنا 6 أهداف ولم نستقبل أي هدف في مباراتين وأفضل من كل منافسينا".





وعن سواريز، علق سيتيين قائلاً:"إنه يحصل على دقائق للعب وهو عائد مؤخرًا من إصابة ولا يوجد وقت لراحة طويلة بين المباريات وسنرى إمكانية خوضه مباراة كاملة، سأتحدث معه".





وعن مستقبل آرثر، قال سيتيين:"لم أتحدث معه على الإطلاق وهذا ليس أمر يقلقني وأنا مهتم بمشاركته فنحن بحاجة إليه بنسبة 100%".





وعن إذا كانت مواجهة أشبيلية حاسمة للقب، قال سيتيين:"لا أعتقد أن هناك جولة ستحسم كل شيء وعلينا الاستمرار والتركيز في كل مباراة".





وعن سؤاله بأن ميسي لا يرتاح، قال سيتين:"نتحدث عن لاعب استمر على القمة 14 عامًا، فهو يعرف ويفهم جسمه جيدًا ويعلم متى يجب أن يتراجع ويجب أن يكون هناك توازن بين الرغبة في اللعب والحاجة للراحة".



