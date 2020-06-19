الصين تعلن اكتشاف جديد بشأن فيروس كورونا

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أعلن المركز الوطني لبيانات علم الأحياء الدقيقة المدعوم من الدولة الصينية، اكتشاف الجينوم الخاص في تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في العاصمة الصينية بكين، الأمر الذي يساعد في التعرف على الجينوم لتحديد ماهية التفشي الجديد ودرجة خطورته.



وحسب "روسيا اليوم"، فإن هذا الإعلان يأتي عقب تصريحات الطبيب يان تشانزو البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان، والتي قال فيها إن السلالة التي انتشرت حديثا في بكين أكثر عدوى من السلالة السابقة التي انتشرت في ووهان، وانتقلت منه للعالم كله.



ورغم أن المركز الوطني لبيانات علم الأحياء الدقيقة، أعلن تقديمه الاكتشاف الجديد إلى منظمة الصحة العالمية، إلا أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذا الاكتشاف.