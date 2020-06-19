تشيلسي ينجح في خطف هدف ليفربول وبايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي أعلن عن توصله لاتفاق مع تيمو فيرنر نجم هجوم لايبزيج الألماني من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وبالتحديد في يوليو المقبل.





وأفاد تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي له عبر موقعه على شبكة الإنترنت بأن النجم الألماني البالغ من العمر 24 عامًا وافق على الشروط الشخصية من أجل انتقاله إلى صفوف البلوز وأن فيرنر سيستمر مع لايبزيج حتى نهاية الموسم الحالي ثم سيقوم بإجراء الكشف الطبي مع تشيلسي.





وأشار بيان النادي الإنجليزي أن فيرنر يعيش حاليًا أفضل مواسم مسيرته الكروية بعد أن سجل 32 هدفًا وصنع 13 هدف آخرين في 43 مباراة.





وألمحت التقارير الصحفية أن النادي اللندني تفوق على كلا من ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني في سباق التعاقد مع النجم الألماني.



