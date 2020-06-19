الأهلي يكشف عن إجراءاته الاحترازية استعدادا لعودة الدوري

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشف النادي الأهلي عن الإجراءات الاحترازية استعدادا لعودة التدريبات في غضون الأيام القليلة المقبلة استعدادا لعودة الدوري الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقام الجهاز الفني بعرض التصور الخاص بالعودة إلى التدريبات على محمود الخطيب رئيس النادي وأنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبين والجهاز الفني والعمال لكشف يومي لقياس درجات الحرارة بخلاف المسحات التي سيخضع لها الجميع في اليوم الأول.

ومن المقرر أيضًا أن يتم حضور اللاعبين لمقر النادي لخوض التدريبات بالزي الخاص بالمران مباشرة بدون الدخول لغرف خلع الملابس على أن يتم التدريب على مجموعتين في فترتين متتاليتين.

كما أنه سيتم تقسيم العمال والإداريين على مجموعات وذلك من أجل تقليل الأعداد المتواجدة في المران حيث سيتم التناوب بين المجموعات بشكل أسبوعي.

ومن المقرر أيضًا أن يقود دافيد سيزا المدرب العام في الأهلي التدريبات برفقة سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأحمر لحين عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق  من بلاده.

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