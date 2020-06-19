الرجاء المغربي يتمسك بضم أحداد نهائيًا من الزمالك

يتمسك نادى الرجاء البيضاوي المغربي بالتعاقد بشكل نهائي مع اللاغب حميد أحداد والمعار من نادى الزمالك .





ويرغب الرجاء بالتعاقد بشكل نهائي مع أحداد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق خاصة أن اللاعب أحد العناصر الأساسية فى تشكيل الفريق .





ويتخوف الرجاء حسبما أشارت تقارير صحفية مغربية من دخول عدة أندية فى سباق التعاقد مع أحداد بعد المستوي الذي قدمة مع الفريق .



