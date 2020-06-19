وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن مراجعات ليلة الامتحان للثانوية
الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:28 ص
الفجر
أعلنت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة مراجعة ليلة الامتحان على الإنترنت.
وقال "شوقي"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيتم إتاحة مراجعة ليلة الامتحان لكل من المواد المتاحة على المنصة قبل امتحان المادة بأيام قليلة".
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "ادخل على مراجعات ليلة الامتحان للمواد المتاحة على منصة thanaweya.net لمناقشة شكل الأسئلة وكيفية التعامل معها وحلها بطريقة نموذجية".
وأضاف، أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا