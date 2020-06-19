"شكلي بموت".. المطربة رحمة تكشف تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بـ "كورونا"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:53 ص
بوابة الفجر

كشفت المطربة رحمة، تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأضافت خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا تعبانة جدًا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ، ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين.. شفتوا التأخير عمل فيا إيه.. والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخة ماتتوهميش والكلام اللي وداني في داهية ده".

وتابعت: "التعب زايد عليا جدًا خصوصًا في صدري والرئتين وضربات قلبي ونفسي، رحت النهاردة لدكتور الصدر لأني تعبانة جدًا ولله الحمد.. قالي الفيروس نزل على الرئتين.. ولله الحمد كله على كل حال وعلى أي حال".

وقالت الدكاترة كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جدا وصوتها عالي.. غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدًا.

وأضفت: "الحمد لله رب العالمين.. من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي وأنا حابس نفسي في البيت.. لا حضرتك جالنا وإحنا محبوسين في البيت.. زيارة من أحد الأقارب في العيد.. عدى البيت كله".


أخبار تهمك

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرض المؤسسات الحكومية الأسترالية لهجوم إلكتروني

منذ حوالي 4 ساعات

صحيفة إسبانية تكشف مشكلة جريزمان الحقيقة في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 9 ساعات

"شكلي بموت".. المطربة رحمة تكشف تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بـ "كورونا"

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم صفقة مفاجأة

منذ ساعة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الصين تعلن اكتشاف جديد بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 16 ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

عاجل.. تعرض المؤسسات الحكومية الأسترالية لهجوم إلكتروني

01:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟