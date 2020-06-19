"شكلي بموت".. المطربة رحمة تكشف تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بـ "كورونا"

وأضافت خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا تعبانة جدًا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ، ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين.. شفتوا التأخير عمل فيا إيه.. والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخة ماتتوهميش والكلام اللي وداني في داهية ده".

وتابعت: "التعب زايد عليا جدًا خصوصًا في صدري والرئتين وضربات قلبي ونفسي، رحت النهاردة لدكتور الصدر لأني تعبانة جدًا ولله الحمد.. قالي الفيروس نزل على الرئتين.. ولله الحمد كله على كل حال وعلى أي حال".

وقالت الدكاترة كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جدا وصوتها عالي.. غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدًا.

وأضفت: "الحمد لله رب العالمين.. من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي وأنا حابس نفسي في البيت.. لا حضرتك جالنا وإحنا محبوسين في البيت.. زيارة من أحد الأقارب في العيد.. عدى البيت كله".



