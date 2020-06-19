هيثم نبيل لـ"الفجر الفني": نجاح أغاني مسلسل "البرنس" فاق سقف توقعاتنا.. والتمثيل خطتي القادمة (حوار)

*تجربتي في تلحين وكتابة أغاني مسلسل "البرنس" كانت جميلة جدًا.



*أستمتع بالعمل مع محمد سامي.



*كان هناك كيمياء جميلة بيني وبين أحمد سعد.



*أستمتع بالمزيكا كثيرًا.



*الغناء رقم واحد في حياتي.



*التمثيل خطتي القادمة.

في البداية، كيف كانت تجربتك في تلحين أغاني لمسلسل ''البرنس"؟



حدثنا عن كواليس العمل؟



هل توقعت هذا النجاح الذي حققته تلك الأغاني؟



ماذا عن ردود أفعال الجمهور على أغاني مسلسل "البرنس"؟



كيف كانت بدايتك في مجال التلحين؟



ما الأقرب لقلبك الغناء أم التلحين؟



إذا عرض عليك تلحين أغنية من اللون الشعبي، هل ستوافق؟



ماذا تفضل طرح الأغاني في صورة ألبوم أم سنجل؟



قدمت العديد من الأعمال الغنائية، أيهما المقربة لقلبك؟



هل سنرى هيثم نبيل يومًا في مجال التمثيل؟



برأيك هل السوشيال ميديا أضافت للفنان أم سلبت منه خصوصية حياتهم؟



ماهي مقاييس الفنان الناجح من وجهة نظرك؟



هل من الممكن أن تقدم عملًا غنائيًا خاص بكورونا؟



ماهو دور الفنان لجمهوره في ظل هذه الأزمة؟





حدثنا عن تفاصيل ألبومك الجديد؟

ألبومي الجديد يتكون من ثمن أغاني قمت بتسجيل ستة أغاني منه، وهو من ألحاني بأكمله مع تامر حسين وثلاث أغاني لسارة سعيد وأغنية لنسمة فؤاد، وأغنية من كلماتي، ولكن أغلب كتاب كلمات هذا الألبوم شاعرات بنات وهذا الشئ لم يحدث من فترة وحدث بالصدفة دون ترتيب، وموزيعنه عادل حقي، حسين النجار، ومهندس الصوت مصطفى رؤوف.



ومتى سوف يطرح الألبوم؟

قمت بتأجيل طرحه حتى تتحسن الظروف التي نمر بها، وسوف يكون متواجد خلال الفترة القادمة ان شاء الله.









فنان شاب تميز بصوته العذب وكلماته الرائعة، بالإضافة الى ألحانه التي نالت إعجاب الجميع.وأجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنان هيثم نبيل، للتحدث معه عن أغانيه في مسلسل "البرنس"، والأعمال التي يستعد لها خلال الفترة القادمة.والى نص الحوار...تجربتي في كتابة وتلحين أغاني مسلسل "البرنس" كانت بالنسبة لي تجربة جميلة جدًا وسعيد بها، بذلنا جهد فيها وكانت مسئولية كبيرة والتركيز فيها كان مهم جدًا وكنت محب لها كتحدي أن أتولى عمل مثل هذا، ولكن تتر البداية والنهاية لم أقوم به توليت الاغنية الدعائية والأغاني العشرة الداخلية فقط وأغنية من كلمات سارة سعيد.كواليس العمل كانت من أحلى الكواليس، لأنني أستمتع بالعمل مع المخرج محمد سامي ويستطيع إيصالك لإحساس المشهد، حيث أن هذه الأغنية تم تنفيذها قبل تصوير المسلسل واستطاع أن يخرجك لحالة تظهر الأغنية بشكل جميل، وكان وصفه لتفاصيل العمل مثل مشهد انتقام الاخوات ومشهد البنت مريم وترك عمها لها في الشارع ومقابلة رضوان لابنته بعد خمس سنوات.أما عن أحمد سعد فهذه المرة الأولي التي جمعتنا في عمل سوياً وكان بيننا كيمياء جميلة جدًا وروح جميلة وسعدت كثيرًا بالتعاون معه، وعادل حقي حققنا نجاحات كثيرة جمعتنا سواء في مسرحيات "كايرو شو هنيدي"، و"ولد الغلابة" وآخرهم "البرنس"، بالإضافة الى عملنا في ألبوماتي وفي الحقيقة أستمتع جدًا بالعمل معه لوجود تفاهم كبير بيننا.بالنسبة لتوقعي لنجاح الأغاني فبالطبع الانسان يجتهد والتوفيق يأتي من عند ربنا، لكننا جميعًا شعرنا بمجهودنا الذي تم بذله في هذا العمل وكنا نأمل أن يكسر الدنيا والحمدلله ربنا كرمنا بجميع ما حلمنا به.هذا النجاح كسر سقف توقعاتنا وسعدنا كثيرًا بهذا النجاح مع الجمهور.بدايتي في التلحين كانت أساس الغناء، لأنني كنت أقوم بتلحين الأغاني الخاصة بي فكانت على سبيل الصدفة وأستمتع كثيرًا بالمزيكا سواء في الغناء أو الكتابة أو التلحين، وأحب أن أخرج طاقاتي بشكل عام خصوصًا في الأعمال الدرامية ولا أفضل فكرة التصنيف.الغناء هو الأقرب لقلبي فهو رقم واحد في حياتي، ولكني بشكل عام أحب فعل كل شئ بالمزيكا سواء كتابة أو كتلحين أو كغناء.أغنية "يا با" في مسلسل البرنس، فهي أغنية صعبة بكل ما تحمله الكلمة والانسان لا يتمنى أن يفقد أي شخص غالي لديه.بالفعل عرض عليا تلحين لأغنية شعبي، ولحنت أغنية الدعاية للمسلسل "مين يلومنا" فهي من المدرسة الشعبي، وفعلتها من قبل مع محمد هنيدي، ولكني عموماً في التلحين الخاص بدراما المسلسلات أو الأفلام أقوم بأي شئ مثلي مثل الممثل الذي يقوم اليوم بدور الظابط وفي الغد بدور الحرامي.في الوضع الحالي الذي نمر به بهذه الأيام، فالأقرب يكون للأغاني السنجل ولكنها تكون تابعة لقيامي بألبوم وطرحي لأغنياته لا يكون مرة واحدة بل بطرحي أغنية كل شهر.لدي العديد من الأغاني المقربة لقلبي ليس أغنية بعينها، ودائمًا أكون محب لأكثر الأغاني التي تركت أثرًا في نفوس الناس وعلقت معهم مثل "يا فراق"، "كلمة وداع"، "أنا لوحدي"، "كان كلامي"، و"لسة فاكرة'' والكثير من الأغاني الآخرى التي حققت نجاحاً مع الجمهور الحمدلله.مجال التمثيل خطتي القادمة، وكنت بالفعل مضيت على عقد عمل بفيلم من فترة ولكن تم تأجيل الفكرة لحدوث بعض الخلافات وشعرت أنه من الممكن أن لا يخرج بالشكل المناسب لذلك قررت تأجيل هذه التجربة ولكنها في الحسبان ان شاء الله.السوشيال ميديا بها الإيجابي والسلبي، والإيجابي منها أنها تجعلك تلمس النجاح بشكل مباشر، وبها بعض الأشياء السلبية التي تأثر على الفنان وأحياناً تحرقه وأنا ليس من هواة السوشيال ولكني أهتم بها فقط بعرض وإشارة للأغاني الجديدة، وقديما عندما نشتاق للفنان نكون متشوقين للأغاني على عكس تواجدها طول الوقت.الفنان الناجح بالنسبة لي من يفعل أغاني تترك أثرًا في الناس وتثبت وجودها في الشارع ويكون لها ردود أفعال كبيرة والسوشيال ميديا خداعة لأنه من الممكن أن يكون لديك مليون فولورز ولكن عند طرحك لعمل لا ترى هؤلاء المليون متواجدين.لا ليس في حساباتي أن أقوم بغناء عمل خاص بالكورونا.دور الفنان يتمثل في أن يكون إيجابي لجمهوره، وملتزم بكافة الإجراءات الإحترازية ولا يصح أن ينصح الناس ويفعل عكس ما ينصح به ويرفع صور خاصة بالتجمعات وأن يحافظ على الشكل الذي سيظهر به.