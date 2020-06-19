جاريدو يدرس رحيل نجم الوداد المغربي









كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم عن دراسة المدير الفنى الاسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الوداد البيضاوي المغربي فى رحيل أحد نجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة" المنتخب المغربية أن خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى لفريق الوداد البيضاوي المغربي يدرس رحيل قائد الفريق إبراهيم النقاش خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأوضحت الصحيفة أن جاء ذلك القرار من جاريدو بسبب ضعف المردود الفنى وتراجعه لدى اللاعب وأيضًا بسبب عامل السن .





وينتظر جاريدو تحديد موقفه من الإستمرار مع الوداد من أجل وضع خطة طويلة برحيل عدد من اللاعبين والتعاقد مع صفقات صغيرة في السن.



