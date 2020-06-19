شكوك حول مشاركة صلاح أمام إيفرتون وليفربول يرد

رفض مسئولوا ليفربول الإنجليزي التعليق على الحالة البدنية لمحمد صلاح، نجم الريدز، بعد غيابه مؤخرًا عن تدريبات الريدز بعد الإصابة التي تعلق لها مؤخرا.





ليفربول يعلق على حالة محمد صلاح





وتحدثت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يخفي أوراقه فيما يتعلق بمدى جاهزية محمد صلاح وحالته البدنية، قبل عودة الفريق مجددًا لمنافسات البريميرليج بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.





وأشارت الصحيفة البريطانية أن صلاح قد غاب عن مباراة الريدز الودية أمام بلاكبيرن في الأسبوع الماضي بسبب تعرضه للإصابة.





وأوضحت أن أحدث الصور التي نشرها الفريق عبر حساباته الرسمية غياب الفرعون عن الجلسة التدريبية للفريق أمس الأربعاء في ميلوود.



