ريال مدريد يعلن إصابة إيسكو وهذه مدة الغياب
الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:16 ص
علي خلاف
أعلنت إدارة ريال مدريد الإسباني رسميًا، صباح اليوم الخميس، إصابة لاعبه إيسكو ألاركون، وذلك قبل ساعات من مواجهة فالنسيا ضمن إطار منافسات مباريات الجولة 29 للدوري الإسباني لكرة القدم.
إصابة إيسكو ومدة الغياب
أصدر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: "بعد الاختبارات التي أُجريت اليوم على إيسكو من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تأكد إصابته في أوتار الركبة اليمنى، وفي انتظار التطورات".
وأصبح من المؤكد غياب إيسكو عن مواجهة فالنسيا، التي ستقام مساء اليوم في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الليجا حيث أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعب الوسط سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وتابعت الصحيفة أنه في حالة تأكد غياب إيسكو لمدة أسبوعين، فسيغيب عن مباريات الريال أمام كل من ريال سوسيداد، ريال مايوركا، إسبانيول وخيتافي.
وأكملت أنه حال امتد غياب إيسكو لـ3 أسابيع، فسيغيب لاعب وسط الملكي كذلك عن مباراتي أتلتيك بلباو وديبورتيفو ألافيس، وسيكون جاهزًا بدءًا من مواجهة غرناطة يوم 12 يوليو.
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