النحاس يحسم موقفه بشأن رحيل مهاجم المقاولون إلى الأهلي

تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





عماد النحاس يحسم موقفه من رحيل طاهر محمد طاهر





حسم عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، موقفه بشأن العرض المقدم من النادي الأهلي لطاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





واستطلع مجلس إدارة المقاولون برئاسة محسن صلاح رأي النحاس خلال الساعات القليلة الماضية في رحيل طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي.





وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الخميس عن موافقة عماد النحاس على هذه الخطوة، ورحب بانتقال اللاعب للنادي الأهلي، مؤكدًا لمجلس الإدارة قدرته على تعويض طاهر في المرحلة المقبلة.





وأوضحت التقارير أن مجلس إدارة المقاولون العرب، وعد عماد النحاس بحسم بعض الصفقات المميزة من النادي الأهلي، لدعم الفريق.



