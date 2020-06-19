بايرن ميونخ يقرر الإبقاء على كوتينيو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:11 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، الإبقاء على صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو مع الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة.

وتنتهي إعارة كوتينيو مع بايرن ميونخ يوم 30 يونيو الجاري، بعد أن إنضم مطلع الموسم الجاري من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة، مع وجود بند خيار للشراء مقابل 120 مليون يورو.


وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" فإن فيليب كوتينيو سيبقى رفقة النادي البافاري حتى شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت الشبكة، أن إدارة الفريق ستمدد إعارة اللاعب لمدة شهرين، لحاجة الفريق لجهودة خلال مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب يعاني من إصابة قوية في الكاحل، أبعدته عن مباريات الفريق الماضية في الدوري الألماني، بعد عودة البطولة مرة أخرى من التوقف.


ومن المقرر أن يعود كوتينيو مرة أخرى لنادي برشلونة، بعد إنتهاء مباريات الموسم، حيث لا ينوي بايرن ميونخ تفعيل بند خيار الشراء.


وحسم بايرن ميونخ بطولة الدوري لمصلحته أمس الأول بالفوز على فيردر بريمين، إلا أن مشوار الفريق مازال متواصلاً في بطولة دوري أبطال أوروبا.


وحدد الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بالأمس، مواعيد مباريات البطولة حتى المباراة النهائية، حيث ستبدأ من يوم 7 أغسطس المقبل.

وسيواجه بايرن ميونخ نظيره تشيلسي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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