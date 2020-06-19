تعرف على قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية

كشف كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة الفريق الذي سيخوض بها مباراة إشبيلية غداً الجمعة،ضمن منافسات الأسبوع ال30 من عمر بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام علي ملعب رامون سانشيز بيزاخون.





ووفقاً للقائمة الرسمية الذي إعلانها فريق برشلونة عبر موقعه الرسمي، يغيب عن المباراة الثنائي سيرجي روبرتو، وفرينكي دي يونج بسبب الإصابة، وأخيراً صامويل أومتيتي للإيقاف، وعودة الظهير الأيسر جوردي ألبا الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.





ويقع برشلونة في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني الممتازة، برصيد 54 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 51 نقطة.





وقد جاءت قائمة برشلونة كالتالي:-



