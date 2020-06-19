تعرف على قائمة برشلونة لمواجهة إشبيلية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة عن قائمة الفريق الذي سيخوض بها مباراة إشبيلية غداً الجمعة،ضمن منافسات الأسبوع ال30 من عمر بطولة الدوري الإسباني، والتي ستقام علي ملعب رامون سانشيز بيزاخون.

ووفقاً للقائمة الرسمية الذي إعلانها فريق برشلونة عبر موقعه الرسمي، يغيب عن المباراة الثنائي سيرجي روبرتو، وفرينكي دي يونج بسبب الإصابة، وأخيراً صامويل أومتيتي للإيقاف، وعودة الظهير الأيسر جوردي ألبا الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

ويقع برشلونة في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني الممتازة، برصيد 54 نقطة، وعلى الجانب الآخر يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

وقد جاءت قائمة برشلونة كالتالي:-

مارك أندريه تير شتيجن_ نيلسون سيميدو_ جيرارد بيكيه_ إيفان راكيتيتش_ سيرجيو بوسكيتس_ آرثر ميلو_ لويس سواريز_ ليونيل ميسي_ نيتو_ كليمنت لينجليت_ أنطوان جريزمان_ جوردي ألبا_ مارتن برايثوايت_ أرتورو فيدال_ جونيور فيربو_ إيناكي بينا_ ريكي بويج_ أليكس كولادو_ أنسو فاتي_ رونالد أراخو_ خافيير سافيريو_ تشومي_ مونشو.

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برشلونة ضد إشبيلية برايثوايت الدوري الإسباني

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