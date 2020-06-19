كريم فهمي: عانينا جدا أثناء تصوير "ونحب تاني ليه" بسبب أزمة "كورونا"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
صرح الفنان كريم فهمي، بان أسرة مسسل "ونحب تاني ليه" الذي شارك في بطولته بموسم رمضان الماضي، عانت مثل الجميع من كورونا والاحترازات الطبية والخوف من المرض والعدوى.

وأضاف في تصريحات صحفية: "الرعب قائما كل لحظة على الجميع وصحتهم، وفي نفس الوقت الارتباط بالتصوير والالتزام بالعرض في الوقت المحدد، وقد صورنا معظم شهر رمضان أيضا بسبب توقف التصوير وقت انتشار كورونا في البداية".

وأكد أن الأمر كان صعبا جدا، ولكن على قدر ما استطعنا كنا نطهر المكان وأنفسنا بالكحول، وحاولنا أن نكون متباعدين عن بعضنا بعضا.

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