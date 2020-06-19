تقرير انجليزي يستشهد بمحمد صلاح بعد فشل صفقة تيمو فيرنر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:08 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
نشرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية تقرير مطولا بعد فشل صفقة انتقال المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لصفوف الريدز هذا الصيف والانتقال لصفوف تشيلسي.

وأستشهدت الصحيفة بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح الذي انضم لصفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة:"‏خسارة صفقة فيرنر ليست كارثة خسر ليفربول صفقة جوتزه ووقع مع ساديو ماني وخسر صفقة براندت ووقع مع محمد صلاح إدارة ليفربول تعرف اللاعبين المناسبين وبإمكانهما الرد بعد إنضمام فيرنر لتشيلسي".

وأضافت الإيكو:"‏من الواضح أنه من غير المرجح أن ينفق الريدز بشكل كبير في السوق التالي كما هو الحال على الرغم من عدم اليقين المالي الناجم عن وباء كورونا مايعني أن المشهد يتغير بشكل شبه يومي سيحتاج فريق ليفربول إلى التجديد والتحديث  ربما ليس في هذا الصيف لكنه سيحدث عاجلاً وليس آجلاً بالمواسم المقبلة".

واختتمت الصحيفة الإنجليزية تقريرها قائلة:"‏وكما أثبتت التعاقدات مع ماني وصلاح وروبيرتسون فيمكن الوثوق بالإدارة ويورجن كلوب للحصول على الرجل المناسب  حتى لو لم يكن الشخص الذي حددته الإدارة او المشجعين في البداية للتعاقد معه".

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