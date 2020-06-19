هل يوافق الزمالك على منح الأهلي درع الدوري؟.. مرتضى منصور يجيب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:52 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نفي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موافقته على تتويج الأهلي بدرع الدوري لهذا الموسم، مقابل عدم استئنافه بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد. 



وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة النادي:"في اجتماع اتحاد الكرة رفضت التوقيع على حصول الأهلي على لقب الدوري في حال إنهاء الموسم، و طلبت من اتحاد الكرة تطبيق اللائحة، وتطبيق مثل ما حدث في السابق من الدوريات التي ألغيت".

وأضاف :"لماذا تم إيقاف مسابقة الدوري؟، وهل فيروس كورونا انتهى في مصر لكي تقرر إعادة الدوري الآن؟، الزمالك ليس أقل من ريال مدريد أو برشلونة أو الأهلي، أحاول تصحيح ما تعرض له الزمالك بعد 60 سنة سابقة تعرضنا فيها للإهانة".

الجدير بالذكر أن اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن في وقت سابق عن عودة نشاط الدوري من جديد بداية من 25 الشهر المقبل، بعدما توقفت المسابقة لمدة تقترب من ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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