عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأنه انتهى من إتمام صفقتين من العيار الثقيل، للإنضمام إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك:احب ان اطمئن جماهير الزمالك بأن النادي وقع عقود لاعبان على أعلى مستوى من العيار الثقيل، واشكر الثنائي أحمد وأمير مرتضى منصور.





واضاف: أشكر الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك على تواجدهم في مقر النادي لسداد تجديد الاشتراكات السنوية، ومعهم مهلة أخيرة لمدة أسبوع بدون دفع غرامات.





وتابع: احب ان أسأل سؤال مهم للجميع .. لماذجا قمنا بإيقاف بطولة الدوري الإجابة واضحة وصريحة بسبب فيروس كورونا.. هل المنطق يقول إعادة البطولة في الوضع الحالي بعد زيادة الإصابات







