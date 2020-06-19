عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:27 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأنه انتهى من إتمام صفقتين من العيار الثقيل، للإنضمام إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك:احب ان اطمئن جماهير الزمالك بأن النادي وقع عقود لاعبان على أعلى مستوى من العيار الثقيل، واشكر الثنائي أحمد وأمير مرتضى منصور.

واضاف: أشكر الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك على تواجدهم في مقر النادي لسداد تجديد الاشتراكات السنوية، ومعهم مهلة أخيرة لمدة أسبوع بدون دفع غرامات.

وتابع: احب ان أسأل سؤال مهم للجميع .. لماذجا قمنا بإيقاف بطولة الدوري الإجابة واضحة وصريحة بسبب فيروس كورونا.. هل المنطق يقول إعادة البطولة في الوضع الحالي بعد زيادة الإصابات


وواصل: تحدثت مع السيد الوزير المحترم وقلنا له وجهة نظرنا ، أقول لأي شخص عاقل في البلد كيف نستأنف الدوري في ظادل إنتشار كورونا، سامي الشيشيني استقال من منصبه والأيام القادمة ستشهد عدة استقالات في الأندية بعد خوض المواجهات المزعمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور فيه صفقات الزمالك الصيفية سامى الشيشينى الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية

منذ ساعتين

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

كيف سيكون تشكيل الزمالك في وجود حمزة المثلوثي؟

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. تعرض المؤسسات الحكومية الأسترالية لهجوم إلكتروني

منذ ساعة و 22 دقيقة

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يسابق الزمن للتعاقد مع جوهرة الدوري الألماني

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مرتضي منصور: نادي الزمالك سيكون مقبرة لكل من يهاجمه

مرتضى منصور: 18و19 أكتوبر موعدا لجمعية عمومية جديدة.. وأشكر جماهير الأهلي المحترمة (فيديو)

مرتضى: اليوم أبدأ صفحة جديدة مع الصحفيين.. وأشكر صبحي بعد اعتماد اللائحة

مرتضى منصور: قطر بتهددني علشان بحب السيسي

مرتضى منصور: على مسئوليتي دوري كورونا لن يعود هذا الموسم

عاجل.. استقالة مدرب الزمالك بسبب كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

عاجل.. تعرض المؤسسات الحكومية الأسترالية لهجوم إلكتروني

01:55 ص

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟