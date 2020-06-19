عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل
الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:27 ص
رامي بشاي
صرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأنه انتهى من إتمام صفقتين من العيار الثقيل، للإنضمام إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك:احب ان اطمئن جماهير الزمالك بأن النادي وقع عقود لاعبان على أعلى مستوى من العيار الثقيل، واشكر الثنائي أحمد وأمير مرتضى منصور.
واضاف: أشكر الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك على تواجدهم في مقر النادي لسداد تجديد الاشتراكات السنوية، ومعهم مهلة أخيرة لمدة أسبوع بدون دفع غرامات.
وتابع: احب ان أسأل سؤال مهم للجميع .. لماذجا قمنا بإيقاف بطولة الدوري الإجابة واضحة وصريحة بسبب فيروس كورونا.. هل المنطق يقول إعادة البطولة في الوضع الحالي بعد زيادة الإصابات
وواصل: تحدثت مع السيد الوزير المحترم وقلنا له وجهة نظرنا ، أقول لأي شخص عاقل في البلد كيف نستأنف الدوري في ظادل إنتشار كورونا، سامي الشيشيني استقال من منصبه والأيام القادمة ستشهد عدة استقالات في الأندية بعد خوض المواجهات المزعمة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا