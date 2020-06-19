ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بحي عين شمس

نفذ حي عين شمس بقيادة اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، حملة على الأسواق لمراقبة الأسعار وضبط الأغذية الغير صالحة، وذلك بالتعاون مع كافة الإدارات المعنية.





وقال "هاشم"، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المخلفات ومن بينها ربع طن لحوم مجمدة غير صالحة للأستخدام الآدمي وتم إعدامها بمعرفة الحي.





وأوضح رئيس حي عين شمس، بأنه تم إحالة المتهمين لجهات الاختصاص للعرض على النيابة العامة وأخذ كافة الإجراءات حيالهم.





وفي سياق آخر؛ تفقد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، المركز التكنولوجي للحي، لمتابعة سير العمل به والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة أي عوائق، بناءً على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتيسير كافة الخدمات للمواطن.





وقام "رئيس حي عين شمس" لأول مرة بعقد لقاء مباشر مع المواطنين، لبحث مشاكلهم والعمل على حلها في نفس اليوم.