ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بحي عين شمس
الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:21 ص
إسماعيل منطاوي
نفذ حي عين شمس بقيادة اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي، حملة على الأسواق لمراقبة الأسعار وضبط الأغذية الغير صالحة، وذلك بالتعاون مع كافة الإدارات المعنية.
وقال "هاشم"، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من المخلفات ومن بينها ربع طن لحوم مجمدة غير صالحة للأستخدام الآدمي وتم إعدامها بمعرفة الحي.
وأوضح رئيس حي عين شمس، بأنه تم إحالة المتهمين لجهات الاختصاص للعرض على النيابة العامة وأخذ كافة الإجراءات حيالهم.
وفي سياق آخر؛ تفقد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حي عين شمس، المركز التكنولوجي للحي، لمتابعة سير العمل به والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة أي عوائق، بناءً على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتيسير كافة الخدمات للمواطن.
وقام "رئيس حي عين شمس" لأول مرة بعقد لقاء مباشر مع المواطنين، لبحث مشاكلهم والعمل على حلها في نفس اليوم.
محافظ العاصمة لـ"أولياء الأمور": لا تلتفتوا للشائعات
ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالتحلي بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل لصالح أبنائنا الطلاب ولا تدخر جهدا من أجل أن يجتازوا الاختبارات في مناخ صحي آمن، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار 24 ساعة استعدادات الأحياء لماراثون الثانوية العامة.
وتلقى "عبدالعال"، اليوم الخميس، تقريرا من رؤساء أحياء العاصمة، يتعلق باستعداداتهم لعقد امتحانات الثانوية العامة، والتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتطهير وتعقيم المدارس، وكذلك توافر أجهزة الكشف الحراري وتركيب بوابابت التعقيم الذاتي، فضلا عن تحقيق مبدأ التباعد بين الطلاب داخل اللجان.
وحاءت الأحياء على النحو التالي:-
1- حي المعادي: تابع رئيس الحي أعمال التعقيم وتقليم الأشجار والنظافة بمدرسة المعادي القديمة، مدرسة الشهيد أحمد أمين، المدرسة الثانوية العسكرية، مدرسة مصطفى كامل، مدرسة حدائق المعادي الرسمية، وكما تابع تنفيذ تعليمات المحافظ المتعلقة بتوفير أجهزة الكشف الحراري.
2- حي عين شمس: كثف الحي جهوده لتعقيم وتطهير مدارس 6 أكتوبر الإعدادية، عين شمس الثانوية بنين،محمد عبده التجريبية، الزهراء بنات، أحمد عصمت التجريبية، النعام الإعدادية، أمير الشعراء.
3- حدائق القبة: شهد الحي تجهيز بوابات التعقيم وكذلك رفع الإشغالات المحيطة بالمدارس المقرر عقد اختبارات الثانوية العامة بها، وقد تابع رئيس الحي الاستعدادات بمدارس هارون الرشيد، فاطمة الزهراء، النقراشي الإعدادية، أحمد ماهر الرسمية، الشهيد أشرف فايد.
4- حي دار السلام: نفاذا لتوجيهات المحافظ تم التنسيق مع فرع هيئة النظافة ومديرية الطب البيطري وتم رفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير المدارس التالية: جمال عبد النماصر، أحمد زويل، السلام الإعدادية، المعمارية.
5- حي الزاوية الحمراء: تابع رئيس الحي جاهزية المدارس لعقد الاختبارات من حيث النظافة ورفع الإشغالات في نطاق المدارس والتعقيم والتطهير.
6- حي المعصرة: تابع رئيس الحي أعمال تعقيم اللجان واستراحات المراقبين بمدارس زهراء حلوان الثانوية، 25 يناير،الشهيد محمد عبد العظيم.
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