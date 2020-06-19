حلا شيحه تكشف سبب خضوعها لعملية تجميل.. وتؤكد: "ندمانة" (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

كشفت الفنانة حلا شيحه، عن ندمها الشديد لخضوعها  مؤخرًا لعملية تجميل في أنفها والتي تسببت في تغير كبير بملامح وجهها.

وقالت حلا شيحة، خلال لقائها في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي"، "خضوعي لعملية تجميل كانت غلطة بهذا الطريقة، لافتة إلى أنها أول مرة تفعل ذلك كونها تحب ملامح وجهها ولكن كانت لحظة جنان، حيث أحبت أن تغير من ملامح شكلها.

وأكدت أنها حزنت جدًا بعد خضوعها لعملية التحميل، وخصوصا أن ذلك كان قبل تصوير مشاهدها في مسلسل" خيانة عهد "وكان من الصعب أن تفعل أي شيء آخر بوجهها، موضحة أن هذا العملية لم تكن تناسبها من الأساس.

وأشارت إلى أنها لن تكرر ذلك مرة ثانية، لأنها تحب الطبيعية وسبب جمالها هو أنه بسيط، قائلة إنه أحيانا عمليات التجميل مفيدة.

وأضاقت "كنت خشيت في فترة تصوير فيلمي الأخير وحبيت اعمل خدود في بعد كده لقيت طلعلي دبل خدود".

يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة حلا شيحه، مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.


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