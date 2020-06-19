عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

قال وزير الخارجية الليبي، عبد الهادي الحويج، إنهم يؤيدون مبادرة "إعلان القاهرة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل الأزمة الليبية سياسيا.





وشدد "الحويج"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، على أن التدخل التركي يعد انتهاكا لسيادة ليبيا، لافتا إلى أن مرتزقة تركيا في ليبيا يشكلون تهديدا لأوروبا.



