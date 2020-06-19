عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا
الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:44 ص
الفجر
قال وزير الخارجية الليبي، عبد الهادي الحويج، إنهم يؤيدون مبادرة "إعلان القاهرة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل الأزمة الليبية سياسيا.
وشدد "الحويج"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، على أن التدخل التركي يعد انتهاكا لسيادة ليبيا، لافتا إلى أن مرتزقة تركيا في ليبيا يشكلون تهديدا لأوروبا.
وأكد وزير الخارجية الليبي، أن كل الخيارات مفتوحة للرد على التدخل التركي، لافتا إلى أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج انتهت شرعيتها.
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