مورينيو يوضح موقف هاري كين من المشاركة أمام مانشستر يونايتد

أوضح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقف نجم فريقههاري مين من المشاركة في لقاء الغد ضد مانشستر يونايتد، في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأشار مورينيو، أن كين أصبح جاهزاً لخوض المباراة، وأنه سيبدأ اللقاء بشكل كبير ضد اليونايتد.









وغاب كين عن صفوف توتنهام منذ شهر يناير الماضي، حين تعرض لإصابة قوية ضد نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.









وقال مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة "شكاي سبورتس": "كين جاهز لبدء المباراة، تدرب بصورة جيدة خلال الفترة الماضية".









وأضاف: "لا أعرف هل سيبدو في قمة مستواه أم لا، فهو غائب عن الفريق منذ 6 أشهر، إلا أنه تدرب بصورة جيدة".





وعن المباراة ضد اليونايتد، قال مورينيو: "المباراة تمثل لي تحدياً كبيراً، لن أنظر لفارق النقاط مع اليونايتد، علينا التركيز في المباراة فقط".





ووصل: "سنرى بعد نهاية البطولة ماذا قدمنا، ولا يجب الإعتماد على ما يقدمه المنافسون فقط".





واختتم: "علينا الآن التركيز في مباراة اليونايتد فقط، فهي بمثابة معركة، وسنقاتل للفوز".





ويستضيف توتنهام على ملعبه في مدينه لندن، نادي مانشستر يونايتد، في إطار الجولة 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



