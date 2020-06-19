تعليق كوميدي من هاني رمزي على صورته مع مطرب المهرجانات عمر كمال.. والأخير يرد

ورد عمر كمال عليه ممازحا: "والله أي حد جنبك هيبقي قصير يا أستاذ هاني".



في سياق آخر، يستعد الفنان هاني رمزي لتصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل"، ومن المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة،والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية ،وهو من تأليف سامح سر الختم، إخراج احمد البدري، ومن المرتقب الإعلان عن باقى الأبطال المشاركين فيه قريبًا.



ويشهد فيلم"الباب يفوت جمل" عودة الفنان هاني رمزي للسينما بعد غياب عامين منذ تقديمه آخر أعماله فيلم "قسطي بيوجعني"، والفيلم من تأليف فادى أبو السعود،و إخراج إيهاب لمعي،بطولة مايا نصري،حسن حسني، مصطفى أبو سريع، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يعانيه من مشاكل مع جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها وتدور بينهما قصة حب.

شارك النجم هاني رمزي، جمهوره صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهر رمزي بالصورة برفقة عمر كمال وعلق قائلًا: "قابلت عمر كمال في الچيم ، لقيته أقصر مني أستغربت أوي ، بس هنيته علي أغنية أبويا بجد جميلة جدا".