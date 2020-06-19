بعد تدهور حالتها الصحية.. آيتن عامر تطالب بالدعاء لرجاء الجداوي





شاركت الفنانة آيتن عامر صورة للفنانة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية مطالبة الجمهور بالدعاء لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتبت "عامر" تعليقا على الصورة قائلة: "من فضلكم ادعو لمدام رجاء الجداوي ان ربنا يشفيها ويعافيها ويعفو عنها ويعدي الأزمة دي على خير".وجاء ذلك عقب إجراء رجاء الجداوي مسحة أمس لمعرفة وجود الفيروس في جسدها من انحساره.وذكر مصدر مسئول بمستشفى "ابو خليفة" للعزل الصحي أن نتائج المسحة ظهرت إيجابية وأن الفنانة رجاء الجداوي حالتها الصحية متدهورة مما يضطر بقائها في غرفة العناية المركزة إلى حين شفائها وتحسن حالتها الصحية.يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى"أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية وذلك في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.