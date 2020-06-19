محافظ جنوب سيناء: لم نسجل وفاة واحدة بكورونا.. وشرم الشيخ الأقل إصابة

قال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن أقل عدد إصابات بفيروس كورونا موجود بشرم الشيخ، لافتًا إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في جنوب سيناء حولي 150 إصابة.





وأضاف "فودة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "ليس لدينا حالة وفاة واحدة، ونسيطر سيطرة كاملة، ونطبق الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق في مختلفة مناطق شرم الشيخ".





واستكمل "لدينا 66 فندقًا معتمدًا في محافظة جنوب سيناء، وسنستقبل وزير السياحة والآثار غدًا في زيارة تفقدية للمحافظة قبل عودة السياحة الخارجية بشكل رسمي في مطلع يوليو"، مضيفًا: "لدينا معلومات عن وصول وفود أوكرانية وإيطالية لشرم الشيخ مع بدء عودة السياحة".



