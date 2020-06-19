محافظ القاهرة: نقل 117 أسرة من "الشرابية" إلى المحروسة

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، استكمال أعمال هدم 117 عقار بحكر السكاكيني بحي الشرابية، ضمن خطة الدولة بالقضاء نهائيًا على العشوائيات.





وقال "عبدالعال" إن انتقال المواطن من أماكن عشوائية إلى مناطق أمنة وساكنة حق أصيل لكل مواطن مصري، موضحًا بأن ذلك يأتي بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.





وأوضح محافظ القاهرة، أن الأجهزة المعنية لحي الشرابية رفعت كافة مخالفات الهدم من منطقة الحكر ونقل مواطنيها إلى مساكن المحروسة.





حملة للقضاء على الكلاب الضالة بحي البساتين

تابع اللواء أحمد جودة عبدالسميع رئيس حي البساتين، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمشروع ورش العين السخنة في نهاية شارع الخمسين.





ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتواجد المستمر في الشوارع، ومتابعة المشروعات أول بأول في جميع الأحياء.





وفي هذا سياق آخر، تفقد اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، الحملة التي اطلقتها مديرية الطب البيطري بالحي للقضاء على الكلاب الضالة واستهدفت الحملة شوارع منطقة زهراء المعادي، ومحيط مساكن السعودية والمعراج العلوي ومنطقة بيتشو.





محافظ القاهرة يشهد نموذج محاكاة عن الإجراءات الوقائية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

وشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نموذج محاكاة بمدرسة محمد على بالسيدة زينب؛ للإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها بجميع مدارس العاصمة على طلاب الثانوية العامة في أثناء أدائهم الامتحانات التي ستبدأ يوم الأحد المقبل.