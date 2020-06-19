"المستشفيات الجامعية": تحاليل كورونا مجانًا لمن تظهر عليه الأعراض

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية: إن ربط الأسِرَّة إلكترونيًا يساهم في الوصول لقاعدة بيانات عن جميع المستشفيات لنقل المريض لأقرب مكان.





وأضاف، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن قرار الطاقم الطبي هو من يحدد نقل المريض لمستشفى العزل أو بقاءه للعزل في المنزل.





وأكد أن الدولة مستعدة لكل الاحتمالات لمواجهة فيروس كورونا، وتستعد للأسوأ وتتمنى الأفضل، لافتًا إلى أن المستشفى الميداني أحد سيناريوهات استعداد الدولة، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك تجربة للمستشفى الميداني.





وأشار إلى أن إنجاز المستشفى الميداني في أقل من 15 يوما، يؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع سناريوهات كورونا.





ونوه أمين المستشفيات الجامعية، بأن معامل المستشفيات الجامعية أصبحت مربوطة حاليًا بقاعدة بيانات المعامل المركزية لوزارة الصحة، وأن تحاليل معامل المستشفيات الجامعية ومستشفيات الصحة مجانًا للذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.



