"المستشفيات الجامعية": تحاليل كورونا مجانًا لمن تظهر عليه الأعراض
الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:49 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية: إن ربط الأسِرَّة إلكترونيًا يساهم في الوصول لقاعدة بيانات عن جميع المستشفيات لنقل المريض لأقرب مكان.
وأضاف، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن قرار الطاقم الطبي هو من يحدد نقل المريض لمستشفى العزل أو بقاءه للعزل في المنزل.
وأكد أن الدولة مستعدة لكل الاحتمالات لمواجهة فيروس كورونا، وتستعد للأسوأ وتتمنى الأفضل، لافتًا إلى أن المستشفى الميداني أحد سيناريوهات استعداد الدولة، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك تجربة للمستشفى الميداني.
وأشار إلى أن إنجاز المستشفى الميداني في أقل من 15 يوما، يؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع سناريوهات كورونا.
ونوه أمين المستشفيات الجامعية، بأن معامل المستشفيات الجامعية أصبحت مربوطة حاليًا بقاعدة بيانات المعامل المركزية لوزارة الصحة، وأن تحاليل معامل المستشفيات الجامعية ومستشفيات الصحة مجانًا للذين ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا.
خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.
تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 88
وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 50437 حالة و1938 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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