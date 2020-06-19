عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

ذكر مصدر مسئول بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية بأن نتيجة المسحة التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي أمس ظهرت إيجابية ومازالت تعاني من فيروس "كورونا" المستجد داخل العناية المركزة.

وأضاف المصدر المسئول في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الفنانة رجاء الجداوي حالتها الصحية متدهورة بسبب فيروس كورونا.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد أجرت مسحة جديدة أمس لمعرفة وجود الفيروس من انحساره في جسدها وذلك عقب حقنها ببلازما المتعافيين والذي أجرت بعده مسحة وظهرت نتائجها إيجابية.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة عقب تدهور حالتها الصحية ونقص نسبة الأكسجين في الدم وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

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