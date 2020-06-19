الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذه الظاهرة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 19 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا
- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية
- نشاط الرياح على جنوب سيناء، ومناطق من جنوب البلاد، محذرة من أن الرياح ستكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق.
- اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 21 والعظمى 33
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 31
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 27
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 33
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 21 والعظمى 26
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 35
درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 29 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في نخل الصغرى 14 والعظمى 32 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 35 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 33 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 15 والعظمى 31
درجات الحرارة في الطور الصغرى 24 والعظمى 31 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 36
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 33
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 21 والعظمى 34
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 38
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 39 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 39 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 39
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 38 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 33
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذه الظاهرة
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذه الظاهرة

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