الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذه الظاهرة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 19 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الجمعة نهارًا

- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية

- نشاط الرياح على جنوب سيناء، ومناطق من جنوب البلاد، محذرة من أن الرياح ستكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

- اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.





وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي: