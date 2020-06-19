وزير المالية: اقتصاد مصر "اتكعبل" بعد 2011

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن المواطن في قانون التأمين الجديد المطبق في بورسعيد، يدفع في العمليات الجراحة التي قد تصل تكلفتها لـ 200 أو 300ألف جنيه، متابعًا: "المواطن يدفع في عملية القلب المفتوح 300 جنيه".





وتابع، خلال حواره ببرنامج "مش بالكلام"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن اقتصاد مصر بعد 2011 "اتكعبل" بسبب توقف السياحة، وعودة المصريين من ليبيا، وانقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي جنب مصر الأسوأ.





وأشار إلى الدين العامل للدولة انخفض بسبب الإصلاح الاقتصادي من 108 لـ83%، وهذا يعني ان الدين انخفض بنسبة 25%.



