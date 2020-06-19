بيسيرو: أخطأت في الرحيل عن الأهلي ربما أعود يوما

اعترف البرتغالي بيسيرو المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي بالخطأ الذي ارتكبه في الرحيل عن النادي الأحمر.





وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"قرار رحيلي عن الأهلي كان " خطأ ".





وأضاف :"كنت قادر على الفوز بكل البطولات مع الأهلي".





وأشار :"ربما أعود يوما ما لتدريب الأهلي ولكن لا مجال للحديث الأن لأنني أتولى تدريب منتخب فنزويلا".





وأردف :"لا أستطيع نسيان جماهير الأهلي وأتذكر بشدة كل أيامي في التتش".





وأشار :"اليوم الأول في مصر كان رائعًا .. وسأظل أتحدث عن المصريين بشكل رائع".





وأوضح:"عبد الله السعيد لاعب كبير وكان من أفضل المتواجدين ضمن قائمة الأهلي".





وواصل :"الأهلي كان يضم عدد من اللاعبين المتميزين ولا استطيع نسيان أي منهما".



