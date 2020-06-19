بيسيرو: أخطأت في الرحيل عن الأهلي ربما أعود يوما
الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:24 ص
علي نبوي
اعترف البرتغالي بيسيرو المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي بالخطأ الذي ارتكبه في الرحيل عن النادي الأحمر.
وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"قرار رحيلي عن الأهلي كان " خطأ ".
وأضاف :"كنت قادر على الفوز بكل البطولات مع الأهلي".
وأشار :"ربما أعود يوما ما لتدريب الأهلي ولكن لا مجال للحديث الأن لأنني أتولى تدريب منتخب فنزويلا".
وأردف :"لا أستطيع نسيان جماهير الأهلي وأتذكر بشدة كل أيامي في التتش".
وأشار :"اليوم الأول في مصر كان رائعًا .. وسأظل أتحدث عن المصريين بشكل رائع".
وأوضح:"عبد الله السعيد لاعب كبير وكان من أفضل المتواجدين ضمن قائمة الأهلي".
وواصل :"الأهلي كان يضم عدد من اللاعبين المتميزين ولا استطيع نسيان أي منهما".
وعن دخول الزمالك في تفاوض معه قال :"المحادثات مع نادي الزمالك بعد الرحيل عن الأهلي تمت عن طريق وكيلي ولكنها لم ترتقي إلى الرسمية".
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