المالية: لولا جائحة كورونا لحققت الدولة مكاسب كبيرة (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال وليد عبدالله، وكيل وزارة المالية ومدير مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، إنه لولا جائحة كورونا، لحققت الدولة مكاسب كبيرة من حركة التنمية التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشار "عبدالله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه تم انفاق 60 مليار جنيه من الـ 100 مليار التي خصصها الرئيس لمواجهة كورونا، لافتا إلى أنه تم توفير 160 مليار جنيه في الموازنة لمواجهة أي طوارىء خلال االعام "2020 – 2021".

وأوضح وكيل وزارة المالية ومدير مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، أن أجور العاملين في الدولة مضاف إليها الزيادات المقررة خلال العام المالي الجديد بلغت 335 مليار جنيه.

أأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية مصر كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"شكلي بموت".. المطربة رحمة تكشف تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بـ "كورونا"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف مشكلة جريزمان الحقيقة في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعرض المؤسسات الحكومية الأسترالية لهجوم إلكتروني

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم صفقة مفاجأة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

"خطة النواب": موازنة قطاع الاتصالات لا تقل أهمية عن "الصحة والتعليم"

برلماني: الصحة رقم واحد في موازنة الدولة يليها التعليم العالي (فيديو)

متحدث البرلمان: تحويل 80% من خدمات الحكومة إلى إلكترونية العام المقبل

وزير المالية عن الـ 100 مليار المخصصة لأزمة كورونا: "لسه مخلصوش" (فيديو)

وزارة المالية تكشف موعد تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات كورونا

أين ذهبت الـ100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة كورونا؟.. وزير المالية يجيب (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

05:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟