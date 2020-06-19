نادر شوقي: الأهلي متمسك بضم رمضان صبحي وأكرم توفيق سيعود الموسم المقبل

نادر شوقي: الأهلي متمسك بضم رمضان صبحي وأكرم توفيق سيعود الموسم المقبل
الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:18 ص
علي نبوي
قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب هيدير سفيلد تاون الإنجليزي، والمعار هذا الموسم لصفوف النادي الأهلي، إن الأخير أبدى رغبته في استمرار اللاعب ضمن صفوف القلعة الحمراء.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي أبدى رغبة في استمرار رمضان صبحي".
وتابع :"الخطيب متمسك ببقاء رمضان صبحي".
وأشار :"تحرك الأهلي نحو طاهر محمد طاهر تخوفا من رحيل رمضان صبحي".
وعن موقف أكرم توفيق قال :"أكرم توفيق سيعود للأهلي من الموسم القادم".
وأكمل :"الأهلي لم يحسم مصير عودة الجزار وأحمد ريان وباسم علي".
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