نادر شوقي: الأهلي متمسك بضم رمضان صبحي وأكرم توفيق سيعود الموسم المقبل

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب هيدير سفيلد تاون الإنجليزي، والمعار هذا الموسم لصفوف النادي الأهلي، إن الأخير أبدى رغبته في استمرار اللاعب ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"الأهلي أبدى رغبة في استمرار رمضان صبحي".


وتابع :"الخطيب متمسك ببقاء رمضان صبحي".

وأشار :"تحرك الأهلي نحو طاهر محمد طاهر تخوفا من رحيل رمضان صبحي".

 
وعن موقف أكرم توفيق قال :"أكرم توفيق سيعود للأهلي من الموسم القادم".

وأكمل :"الأهلي لم يحسم مصير عودة الجزار وأحمد ريان وباسم علي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان صبحي انتقالات الأهلي اكرم توفيق

أخبار تهمك

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

وزير السياحة يصدم المنتظرين عودة الحركة من جديد (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

منذ ساعة الا ربع

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم مصير «مستر أسيست»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ ساعة الا ربع

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية

منذ نصف ساعة

أول تحرك من الأهلي لتجديد عقد فايلر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وفد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

عاجل - الأهلي يتوصل لاتفاق مع هيدير سفيلد لضم رمضان صبحي

عاجل - نادر شوقي يحسم مصير أكرم وريان.. وانضمام رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي

رمضان صبحي يرد على حقيقة الاستمرار مع الأهلي في الموسم المقبل

رمضان صبحي: لحم اكتافي من خير النادي الأهلي

نادر شوقي يحسم مصير رمضان صبحي مع الاهلي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

12:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟